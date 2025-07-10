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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استقرار أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الخميس 10 يوليو |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم الخميس 10 يوليو، حركة أسعار الخضروات في الأسواق المحلية.

وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة، مثل الليمون والثوم البلدي.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

الطماطم

10 جنيهات للكيلو

البطاطس (للتَحمير)

15 جنيهًا للكيلو

الجزر

15 جنيهًا للكيلو

البصل

15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان

15 جنيهًا للكيلو

الخيار

20 جنيهًا للكيلو

الفلفل الأخضر

20 جنيهًا للكيلو

الكوسة

25 جنيهًا للكيلو

الكرنب

40 جنيهًا للرأس الواحدة تقريبًا

الفلفل الألوان

50 جنيهًا للكيلو

الليمون

60 جنيهًا للكيلو

الثوم البلدي

80 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الخضروات في الأسواق سعر الخضروات اليوم أسعار الخضروات اليوم الخميس

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