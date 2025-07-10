استقرار أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الخميس 10 يوليو |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم الخميس 10 يوليو، حركة أسعار الخضروات في الأسواق المحلية.

وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة، مثل الليمون والثوم البلدي.

استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

الطماطم

10 جنيهات للكيلو

البطاطس (للتَحمير)

15 جنيهًا للكيلو

الجزر

15 جنيهًا للكيلو

البصل

15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان

15 جنيهًا للكيلو

الخيار

20 جنيهًا للكيلو

الفلفل الأخضر

20 جنيهًا للكيلو

الكوسة

25 جنيهًا للكيلو

الكرنب

40 جنيهًا للرأس الواحدة تقريبًا

الفلفل الألوان

50 جنيهًا للكيلو

الليمون

60 جنيهًا للكيلو

الثوم البلدي

80 جنيهًا للكيلو