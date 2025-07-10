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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر
أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر
قسم الاقتصاد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
وتراوحت أسعار البطاطس بين 4 إلى 9 جنيهات.
وسجلت أسعار البصل  بين 9 إلى 13 جنيها.
 وتراوحت أسعار الكوسة  بين 5 إلى 8 جنيهات.
وانخفضت أسعار الجزر جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وسجلت  أسعار الفاصوليا بين 12 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
وسجلت أسعار الفلفل الرومي  بين 4 إلى 6 جنيهات.
وتراوح سعر الفلفل الحامي بين 3 إلى 5 جنيهات.
وسجلت أسعار الملوخية بين 5 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وشهدت أسعار الفاكهة مستهل تعاملات اليوم الخميس استقرارا بكافة الأنواع، وجاءت كالتالي: 

استقر سعر البرتقال الصيفي  بين 23 إلى 35 جنيهًا.
وسجل سعر الليمون البلدي بين 10 إلى 20 جنيهًا.
وتراوح سعر العنب البناتي بين 15 إلى 25 جنيهًا.
بلغ سعر التفاح البلدي نحو 38 جنيهًا.
وتراوح سعر الكانتالوب بين 5 إلى 8 جنيهًا.
واستقر سعر المانجو البلدي  بين 15 إلى 25 جنيهًا.
وتراوح سعر البطيخ  بين 24 إلى 36 جنيها.
واستقر سعر الخوخ البلدى عند 60 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم أسعار البطاطس أسعار البصل أسعار الفاكهة

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