استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 .





ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار.





وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة :





أسعار الخضروات اليوم:





الطماطم: من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو





البطاطس: من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو





البصل: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو





الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو





الجزر (بدون عروش): من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو





الخيار البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو





الخيار الصوب: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو





الباذنجان الرومي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو





الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو





الباذنجان الأبيض: من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو





الفلفل الحامي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو





الفلفل الرومي الأخضر: من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو





الملوخية: من 3 إلى 5 جنيهات للربطة





القلقاس: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو





السبانخ: من 6 إلى 8 جنيهات للربطة





الفاصوليا الخضراء: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو





الكرنب (الملفوف): من 8 إلى 12 جنيهًا للرأس





البامية: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو









أسعار الفواكه اليوم

الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البرتقال الصيفي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

اليوسفي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي الأصفر: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

البطيخ: من 30 إلى 50 جنيهًا للثمرة (حسب الحجم)

المانجو الزبدية: من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

البرقوق: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو

التفاح المحلي: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الكمثرى: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

تشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض .

ويُفضل المستهلكون متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.