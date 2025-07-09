غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها خطوة أساسية للحفاظ على الصحة وحماية الجسم من البكتيريا والمواد الكيميائية التي قد تكون عالقة على السطح.

قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات بطريقة صحيحة وآمنة

بطريقة صحية وأمنة ..قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات

كشفت خبيرة التغذية الإكلينيكية آسراء محمد عطية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أهم القواعد التي يجب اتباعها لضمان تنظيفها بشكل فعال

بطريقة صحية وأمنة ..قواعد مهمة لغسل الفواكه والخضروات

اغسل يديك جيدًا قبل البدء

تأكد من غسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية قبل التعامل مع أي نوع من الخضار أو الفاكهة

استخدم الماء الجاري فقط

لا تحتاج إلى صابون أو مواد تنظيف فقط اغسل الخضروات والفواكه تحت ماء الحنفية البارد مع الفرك جيدًا للتخلص من الأتربة والمبيدات

استخدم فرشاة ناعمة لبعض الأنواع

الفواكه والخضروات ذات القشرة السميكة مثل البطاطس والجزر تحتاج إلى فرك بفرشاة مخصصة للطعام لإزالة الأوساخ العالقة

نقع الخضروات الورقية في ماء وخل

للتخلص من البكتيريا والجراثيم على الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير يمكنك نقعها لبضع دقائق في ماء مضاف إليه القليل من الخل الأبيض ثم شطفها جيدًا بماء نظيف

تخلص من الأوراق الخارجية أو القشور المتسخة

في بعض الخضروات مثل الكرنب أو الفواكه مثل البصل قم بإزالة الطبقة الخارجية قبل الغسل لضمان النظافة

جفف الخضار والفواكه بعد الغسل

استخدام مناديل ورقية نظيفة أو منشفة جافة بعد الغسل يساعد في التخلص من الماء الزائد ويمنع تكاثر البكتيريا

لا تغسل الفواكه والخضروات قبل التخزين

اغسلها فقط قبل الاستخدام مباشرة لأن الرطوبة قد تسرع من تلفها في الثلاجة

الخضروات التي تؤكل نيئة تحتاج عناية أكبر

مثل الطماطم والفلفل والتفاح والعنب فهي لا تتعرض للحرارة لذلك يجب غسلها بدقة لتقليل خطر التلوث

راقب الفواكه التي تحتوي على شقوق أو ثقوب

هذه المناطق قد تحتوي على بكتيريا يصعب الوصول إليها بالغسل لذلك يفضل تجنب تناولها أو إزالة الجزء المتضرر جيدًا