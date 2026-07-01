أكثر من الموز.. 3 أنواع من الفواكه والخضروات تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

يُعرف الموز بمحتواه العالي من البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة القلب والعضلات والدماغ والكلى، تحتوي موزة متوسطة الحجم على 422 ملليغرامًا من البوتاسيوم، ولكن هناك بدائل لذيذة أخرى غنية بالبوتاسيوم، مثل الخضراوات الورقية، والقرع العسلي، والجوافة، والأفوكادو.

فواكه وخضروات تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

- الأفوكادو

البوتاسيوم: 975 ملغ،

حجم الحصة: حبة أفوكادو واحدة

إضافةً إلى احتوائها على دهون صحية وعناصر غذائية أخرى، تحتوي ثمرة الأفوكادو المتوسطة على حوالي ثلث القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم لمعظم البالغين، وبتناول هذه الفاكهة بانتظام، ستحصل أيضاً على كميات وفيرة من المغنيسيوم وحمض الفوليك والألياف

- المشمش المجفف

البوتاسيوم: 755 ملغ

حجم الحصة: نصف كوب مجفف

تحتوي الفواكه المجففة عادةً على سعرات حرارية وسكريات أكثر من الفواكه الطازجة، ومع ذلك، قد يكون الأمر يستحق ذلك في هذه الحالة، إذ تحتوي على حوالي 25% من القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم لمعظم البالغين

- البطاطا الحلوة

البوتاسيوم: 855 ملغ،

حجم الحصة: حبة بطاطا حلوة مشوية

البطاطا الحلوة غنية بالألياف، وفيتامينات أ و ج، والزنك، والبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من البيتا كاروتين، الذي يدعم صحة العين والجلد

المصدر verywellhealth