الغندور يتغنى بـ حسام حسن :أبو الرجولة

أشاد الإعلامي خالد الغندور بتصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن معاناة الشعب الفلسطيني، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي أمس و رفعه للعلم.

و كتب خالد الغندور عبر فيسبوك:فرق كبير انك تكون موافق او مجبور علي رفع علم غير اخلاقي ضد منطق الحياة و ضد منطق الخليقة و انك ترفع علم بلد لإحياء معني الإنسانية و ده اللي شفناه في كأس العالم و ده اللي يعرفك معدن الناس و شكرا حسام حسن أبو الرجولة.

تصريحات حسام حسن



وقال حسام حسن: "إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني، فهو لا يستحق أن يكون إنسانًا"، مشيرًا إلى معاناة المدنيين والأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية، ومطالبًا صناع القرار بالتحرك لإنهاء تلك المعاناة.

كما دعا المدير الفني لمنتخب مصر الرياضيين من مختلف أنحاء العالم إلى استغلال بطولة كأس العالم لتوجيه رسالة إنسانية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق "الاحترام والعدالة"، تماشيًا مع القيم التي يرفعها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز الفراعنة مقعدهم في هذا الدور عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.