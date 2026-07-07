طارق يحيى يكشف توقعه لمباراة مصر والأرجنتين

كشف طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أن حسام البدري كان لقبه الجزار من كثرة الضرب، وإبراهيم حسن يشتم اللي قدامه ويهددهم طوال المباراة “عارف لو جيت هنا”.

وتابع خلال لقائه مع محمد ثروت عمرو رمزي، ببرنامج قبل الماتش، المذاع على قناة صدى البلد، أن كأس العالم شهد أفضل نسخة لمحمد صلاح.

وعن توقعه لمباراة اليوم بين مصر والأرجنتين قال طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، "هنتعادل وبعدين نكسب ضربات الجزاء".

واختتم طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أن مفاجأة المنتخب هذا الموسم هو تأهل المنتخب إلى دور ال32 ومن ثم دور 16، موجها لكريم حافظ لأنه عمل مباراة عالية جدا.