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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكهرباء الكويتية: تعطل عدد من خطوط نقل الكهرباء متأثرة بشظايا التصدي للهجمات الأخيرة على البلاد

الكهرباء الكويتية: تعطل عدد من خطوط نقل الكهرباء متأثرة بشظايا التصدي للهجمات الأخيرة على البلاد
الكهرباء الكويتية: تعطل عدد من خطوط نقل الكهرباء متأثرة بشظايا التصدي للهجمات الأخيرة على البلاد
أ ش أ

 أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك لم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة، موضحة أن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.

جدير بالذكر إلى أن الكويت تعرضت فجر اليوم لهجمات بصاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، واعتراضها الجيش الكويتي وتعامل معها بنجاح، بحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية.

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات بصاروخين باليستيين وزارة الدفاع الكويتية

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