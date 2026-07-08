إكسون موبيل تتوقع قفزة قياسية في أرباح الربع الثاني بدعم من ارتفاع أسعار النفط

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كشفت شركة "إكسون موبيل" عن مؤشرات أدائها المالي للربع الثاني من العام الجاري، متوقعة قفزة كبيرة في أرباحها تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار مقارنة بالربع الأول، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن نتائجها المالية المقرّر في 31 يوليو.

وتعزى هذه القفزة بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، المدفوعة بالتوترات الجيوسياسية ومخاطر سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط.

ساهم وصول متوسط سعر خام برنت إلى نحو 94 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني في دعم قطاع التنقيب والإنتاج بمكاسب مباشرة تراوحت بين 3.5 و3.9 مليار دولار.

وأدت تحسن هوامش التكرير إلى إضافة ما بين 2.6 و3.3 مليار دولار إلى أرباح الشركة.

و توقعت الشركة تحقيق نحو 2.6 مليار دولار من العقود المشتقة المرتبطة بشحنات السلع الأساسية.

ورغم الأرباح القياسية، سجلت الشركة خسائر تراوحت بين 1.0 و1.2 مليار دولار جراء اضطرابات الإنتاج وحجم الإمدادات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، رجح المحللون أن تبلغ الأرباح المعدلة قرابة 15.7 مليار دولار ليكون الربع الأقوى للشركة منذ عام 2022.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود محلياً، مما يضع الشركة تحت طائلة انتقادات واسعة من مجموعات حماية المستهلك، وسط مطالبات سياسية لشركات النفط الكبرى بخفض الأسعار عند محطات الوقود.