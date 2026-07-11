قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، في محيط قرية ‏الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، جنوب غرب سوريا‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن قوة للاحتلال مؤلفة من ‏ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية، ونصبت حاجزاً ‏مؤقتاً على مفرق الصمدانية الشرقية، حيث عمدت إلى تفتيش ‏المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 15 آلية ‏عسكرية، توغلت بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف ‏القنيطرة الجنوبي، وفتشت أحد المنازل ومستودعاً للأعلاف قبل ‏أن تنسحب من المنطقة‎.‎

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاته في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.