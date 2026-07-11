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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، في محيط قرية ‏الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، جنوب غرب سوريا‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن قوة للاحتلال مؤلفة من ‏ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية، ونصبت حاجزاً ‏مؤقتاً على مفرق الصمدانية الشرقية، حيث عمدت إلى تفتيش ‏المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 15 آلية ‏عسكرية، توغلت بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف ‏القنيطرة الجنوبي، وفتشت أحد المنازل ومستودعاً للأعلاف قبل ‏أن تنسحب من المنطقة‎.‎

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاته في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي آليات عسكرية سوريا

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