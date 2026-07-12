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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة يعلن دخول القافلة الإنسانية الخامسة عشرة إلى قطاع غزة محمّلة بـ 818 طنًا من المساعدات الإغاثية

دخول القافلة الإنسانية الخامسة عشرة إلى قطاع غزة
دخول القافلة الإنسانية الخامسة عشرة إلى قطاع غزة
إيمان طلعت
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في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات؛ أعلن «بيت الزكاة والصدقات» دخول القافلة الإنسانية الخامسة عشرة إلى قطاع غزة، ضمن حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم... وانصروا فلسطين»، استمرارًا لجهود البيت في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

دخول القافلة الإنسانية الخامسة عشرة إلى قطاع غزة 

وتحمل القافلة نحو 818 طنًا من المساعدات الإغاثية، تشمل 400 طن من الخيام بإجمالي 10 آلاف خيمة، و130 طنًا من المواد الغذائية، و288 طنًا من المياه النقية بإجمالي 16 ألف كرتونة مياه، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والنازحين داخل قطاع غزة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن هذه القافلة تأتي امتدادًا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يواصل تسييرها إلى قطاع غزة، في إطار رسالته الإنسانية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جهوده الإغاثية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، عن طريق تسيير القوافل الإغاثية وتقديم المساعدات العاجلة، انطلاقًا من رسالة البيت في إغاثة المنكوبين، وتجسيدًا لقيم التكافل والتراحم التي يدعو إليها الأزهر الشريف، وتأكيدًا على موقفه الثابت في مساندة الأشقاء الفلسطينيين حتى تجاوز محنتهم بإذن الله.

بيت الزكاة والصدقات غزة المساعدات الإغاثية

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