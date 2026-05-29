رامي ربيعة: جمهور الأهلي وحشني جدًا وهو سبب في نجاحي

حقق المنتخب المصري انتصارًا ثمينًا على نظيره الروسي بفضل الهدف الذي أحرزه مصطفى زيكو، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل.

وقال رامي ربيعة في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة مصر وروسيا الودية: "الأهلي عودني على اللعب للفوز بالبطولات منذ البداية، انتقلت إلى نادٍ يحب نفس الشيء وجماهيره تعشق البطولات أيضا، والحمد لله حققت ما كنت أريده بالفوز بلقبين، لأن النادي يساعد أي لاعب على تحقيق النجاحات".

وأشاد ربيعة بزميله محمد عبد المنعم بعد عودته من الإصابة، قائلا: “محمد عبد المنعم قدم مباراة كبيرة، وظهوره بهذا الشكل بعد العودة من الإصابة سيمنحه ثقة كبيرة خلال الفترة المقبلة”.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته برسالة إلى جماهير الأهلي، حيث قال: “جمهور الأهلي وحشني جدًا، وهو السبب فيما وصل إليه رامي ربيعة”.