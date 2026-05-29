فتحي سند يتغنى بالجماهير في ودية مصر وروسيا

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على الحضور الجماهيري لمباراة منتخب مصر وروسيا الودية، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "أجواء خيالية وحماس من أول دقيقة الجماهير صنعت ليلة كروية مميزة في مباراة مصر وروسيا".

وتابع: “تشجيع، حماسى، وأجواء كلها طاقة وإثارة في المدرجات وحضور جماهيري صنع الفارق ليلة كروية تاريخية استثنائية، وتنظيم عالمي رفيع المستوى للمتحدة للرياضة”.

واختتم: "دائمًا في الموعد لتقديم أحداث تليق بجمهور الكرة مباراة مصر وروسيا كانت أكثر من مجرد مباراة… كانت ليلة مليئة بالحماس والمتعة الكروية من العميد وجهازه ورجال المنتخب الوطنى".