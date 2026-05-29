أزمة السمسار والتأشيرات.. تصريحات صادمة لـ إبراهيم حسن بـ ودية روسيا

شن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني هجوما ضاريا على آدم وطني وكيل اللاعبين الشهير بعد أزمة إستبعاد مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي عن القائمة الأولية لـ الفراعنة الكبار بمونديال 2026.

ووجه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، رسالة شكر إلى الجماهير المصرية بعد النجاحات الأخيرة التي حققها المنتخب، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري كان له دور كبير في تحقيق الإنجازات، وعلى رأسها التتويج بأول نسخة من بطولة كأس العاصمة بشكلها الجديد.

وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل بكل قوة من أجل إسعاد الشعب المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والطموح، خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن إن منتخب مصر نجح في ترك بصمة واضحة لدى الجماهير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الطموحات لا تتوقف عند حدود البطولات المحلية أو القارية، بل تمتد لتحقيق ظهور قوي ومميز في المونديال المقبل، من أجل إعادة المنتخب المصري إلى المكانة التي يستحقها على الساحة العالمية.

لا مجاملات داخل المنتخب

وفي سياق آخر، شدد إبراهيم حسن على أن اختيارات المنتخب تتم بمنتهى العدالة والشفافية، نافيًا تمامًا وجود أي مجاملات أو ظلم لأي لاعب على حساب مصلحة منتخب مصر.

وأكد أن الجهاز الفني لا ينظر سوى إلى مصلحة المنتخب وقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة، موضحًا أن جميع القرارات يتم اتخاذها وفقًا لرؤية فنية بحتة بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.

كما أشار إلى أنه كان يتمنى تواجد إسلام عيسى ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، إلا أن الظروف الفنية في النهاية هي التي تحسم الاختيارات.

وتحدث إبراهيم حسن عن الجدل المثار حول استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأي خلافات شخصية أو ضغينة تجاه اللاعب.

وأوضح أن استبعاد أي لاعب يكون لأسباب فنية فقط، وأن الانضمام للمنتخب في النهاية يبقى مرتبطًا بالنصيب ومدى احتياج الجهاز الفني لعناصر معينة خلال المرحلة الحالية.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وأن الهدف الأساسي دائمًا هو تحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجماهير.

وقال إبراهيم حسن أيضا: بشكر الجماهير وعملنا بصمة للجماهير وخدنا اول بطولة كأس العاصمة الجديدة وبوعد نفرح الشعب المصري وان شاء الله هنعمل حاجة في المونديال.

وأضاف إبراهيم حسن: واللهي أنا وحسام ما بنجامل حد علي حساب مصر ولا بنظلم لاعب وربنا يحاسبنا علي كده وكان نفسي إسلام عيسي يكون معانا في المونديال.

وقال إبراهيم حسن ردا على استبعاد مصطفى محمد:

مفيش خلافات شخصية ولا ضغينة ضد أي لاعب مينضمش للمنتخب والحكاية مجرد نصيب وهي اختيارات فنية بحتة.

وشن إبراهيم حسن على آدم وطني وكيل اللاعبين وقال: آدم وطني راجل معندوش فكرة ومش فاهم حاجة وشغال سمسار.

أزمة تأشيرات

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن ما يتردد بشأن استدعاءات اللاعبين وإجراءات السفر الخاصة بالقائمة المبدئية لمنتخب مصر يتم وفق نظام واضح ومنظم، نافيًا وجود أي أزمات تتعلق بمنح تذاكر السفر أو سحبها من بعض اللاعبين.

واصل إبراهيم حسن: هناك بعض الأحاديث المتداولة بشأن إرسال استدعاءات لبعض اللاعبين وعدم إنهاء أوراق آخرين، لكن الأمور تُدار وفق نظام واضح، فعندما تقوم باختيار قائمة مبدئية كبيرة يكون لديك العديد من المعطيات، ولذلك يتم إنهاء جميع إجراءات السفر الخاصة باللاعبين مبكرًا، بما في ذلك استخراج تأشيرات أمريكا وكندا.

وأضاف: الهدف من ذلك هو الاستعداد لأي ظروف طارئة، خاصة في حالة تعرض بعض اللاعبين للإصابات، حتى يكون البديل جاهزًا للسفر بشكل سريع وتكون أوراقه مكتملة، وفقًا للمدة القانونية المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتابع: ما يتردد بشأن منح بعض اللاعبين تذاكر سفر ثم سحبها منهم غير صحيح تمامًا، والأمر مرتبط فقط بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالقائمة المبدئية والتحضيرات للسفر.