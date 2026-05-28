مسئول سابق بالناتو: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتناول الاستراتيجية الأمنية الأوروبية

قال نيكولاس ويليامز مسؤول سابق في الناتو، إنّ أهمية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد في ليماسول تعود إلى كونه اجتماعاً غير رسمي يُعقد بصورة دورية، موضحاً أن هذا النوع من الاجتماعات يمنح الوزراء مساحة أكبر للتعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بعيداً عن القيود والدعاية الإعلامية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية نهى درويش،، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاجتماع يأتي في توقيت إقليمي ودولي حساس، حيث يناقش الوزراء عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وما يرتبط بها من تحديات سياسية وأمنية تواجه القارة الأوروبية.

وأوضح نيكولاس ويليامز أن الاجتماع يتناول أيضاً الاستراتيجية الأمنية الأوروبية المقبلة، والتي يجري العمل على صياغتها حالياً، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.