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أخبار البلد

الزراعة تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الرمان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي  الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

اولا : اهم العمليات 
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق .

ثانيا :  تسميد اشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الراية الاولي :  2لتر حامض فوسفوريك للفدان +  2 لتر حامض هيوميك للفدان
الراية الثانية :  ري بدون تسميد
الرية الثالثة :      2لتر حامض نيتريك  للفدان +  2لتر حامض كبرتيك للفدان.


ثالثا : برنامج الري 

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة 

برنامج الري
في هذا الشهر يتم الري مرة كل اسبوع  
  يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
 
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
 1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها كما سبق
 2-مكافحة حفارات  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
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