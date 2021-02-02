الزراعة تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
اولا : اهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق .
ثانيا : تسميد اشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الراية الاولي : 2لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان
الراية الثانية : ري بدون تسميد
الرية الثالثة : 2لتر حامض نيتريك للفدان + 2لتر حامض كبرتيك للفدان.
ثالثا : برنامج الري
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
في هذا الشهر يتم الري مرة كل اسبوع
يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها كما سبق
2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم