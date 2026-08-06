قبل حجز الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات

يستعد آلاف الشباب لـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026 التي سيتم طرحها بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك خلال الشهر الجاري، حيث أعلنت الوزارة عن الشروط والأوراق المطلوبة للاستعداد لحجز شقق الايجار 2026 ومن ضمن المستندات برنت تأمينات حديث، لذا نقدم طريقة استخراج برنت تأمينات بأسهل طريقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات

لاستخراج برنت تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.

شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).

نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

استخراج برنت تأمينات اول مرة

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

استخراج برنت تأمينات مختوم ومعتمد

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات تابع لمحل إقامتك، مع إحضار بطاقة الرقم القومي السارية وصورة ضوئية منها، وطلب استخراج البيان التأميني من الموظف المختص لاستلامه خلال دقائق.

كم يستغرق استخراج برنت التأمينات؟

في المكتب: 10 – 20 دقيقة.

أونلاين: خلال دقائق بعد تسجيل الدخول.

استخراج برنت تأمينات أونلاين

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تسجيل الدخول باستخدام حسابك أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات "المؤمن عليه" ثم الضغط على "الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور".

استعراض البيانات وتحميل البرنت التأميني وطباعته للاستخدام المؤقت .

هل يمكن استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا بالكامل؟

رغم إتاحة الاستعلام الإلكتروني، فإن استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا 2026 بشكل نهائي لا يزال يتطلب التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل الإقامة، وذلك لأن البرنت الرسمي يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب المختص ليُعتد به في الجهات الحكومية.

طرق الاستعلام عن الرقم التأميني





أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية 3 طرق للاستعلام عن الرقم التأميني، وهي :

- يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمكتب التأمينات الاجتماعية16217، وطلب المساعدة في الحصول على الرقم التأميني، عن طريق بياناتك الشخصية (الاسم كامل، تاريخ الميلاد، رقم بطاقتك القومية)، وسيتم توجيهك لإكمال الإجراءات لاستخراج الرقم التأميني.

- يمكنك الاستعلام عن رقمك التأميني من خلال الموقع الإلكتروني (من هنـا)، واختيار خدمة الاستعلام عن الرقم القومي، وإدخال البيانات المطلوبة لعرض رقمك التأميني .

- يمكنك زيارة مكتب التأمين الاجتماعي، وتقديم طلب الاستعلام عن رقمك التأميني، وملء استمارة المعلومات الشخصية، وتقديم الاوراق اللازمة للتحقق من الهوية.