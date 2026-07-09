هاني عودة: أروقة الأزهر حصن منيع لترسيخ الهوية الإسلامية الوسطية

أجرى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، اليوم جولة تفقدية موسعة لفرع الرواق الأزهري بمعهد المنصورة النموذجي بمحافظة الدقهلية، للوقوف على انتظام سير العمل بأروقة القرآن الكريم وتجويده المخصصة للأطفال والكبار.

ومتابعة الفروع الإقليمية للرواق الأزهري بصفة دورية

​تأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوجيهات السديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة دؤوبة من الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، على ضرورة النزول إلى أرض الواقع، ومتابعة الفروع الإقليمية للرواق الأزهري بصفة دورية لضمان جودة العملية التعليمية وتلبية متطلبات ومقترحات الدارسين في كافة ربوع الجمهورية.

حلقات تحفيظ القرآن الكريم واختبارات الأحكام

​وخلال جولته بالمعهد، تفقد الدكتور هاني عودة حلقات تحفيظ القرآن الكريم واختبارات الأحكام والترتيل للأطفال والكبار، واطمأن على انتظام حضور الدارسين والدارسات، والتزام المحفظين بالمناهج المحددة من قِبل الإدارة العامة للجامع الأزعر، كما حرص فضيلته على فتح حوار مفتوح مع الدارسين والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم لتطوير الخدمات التعليمية والدعوية التي يقدمها الرواق الأزهري.

الأروقة حصن منيع لترسيخ الهُوية الإسلامية الوسطية

​وفي تصريح له على هامش الزيارة، أكد الدكتور عودة أن الأزهر الشريف يولي اهتماماً بالغاً بأروقة المحافظات، باعتبارها حصناً منيعاً لترسيخ الهُوية الإسلامية الوسطية، ونشر الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى، وحماية النشء والشباب من الأفكار المتطرفة والدخيلة، وأشار إلى أن إدارة الجامع الأزهر تعمل بكل طاقتها لتوفير كافة السبل التي تسهل على الدارسين حفظ كتاب الله وضبط أحكام تلاوته.



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و​أثنى مدير الجامع الأزهر على التنسيق العالي والجهود المبذولة من قِبل أعضاء ومدير ومنسقي الرواق بالمحافظة، مؤكداً أن ما رآه اليوم من انضباط وإقبال كبير يعكس وعي وتماسك المجتمع وحرصه على الاستفادة من المنهج الأزهري.