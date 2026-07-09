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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة تهز الصين.. 28 قتيلا في حريق مروع داخل مصنع للأحذية

حريق في الصين
حريق في الصين
القسم الخارجي
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أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية بوفاة 28 شخصًا إثر حريق هائل اندلع في مصنع للأحذية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، يوم الخميس.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل جهود مكثفة لإنقاذ الضحايا وعلاجهم، وإجراء تحقيق في الحادث.

وورد بلاغ عن الحريق في تمام الساعة 12:04 ظهرًا في مصنع هويتينغ للأحذية الواقع على طريق كايتو الشرقي في قرية جيانغتو ببلدة تشنداي، بمقاطعة جينجيانغ.

وأفادت قناة CCTV التلفزيونية الرسمية بأن فرق الإطفاء في مدينة تشوانتشو أرسلت فرق طوارئ، تضم 183 رجل إطفاء و35 شاحنة إطفاء، إلى موقع الحادث. 

وبحلول وقت متأخر من مساء الخميس، أعلنت السلطات المحلية السيطرة على الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب المتصاعدة والدخان الأسود الكثيف يتصاعد من المبنى، مع وجود عدد من الأشخاص المحاصرين على السطح يطلبون النجدة. 

وأفاد شهود عيان برؤية مروحية تُستخدم في عمليات الإنقاذ.

أمر شي جين بينغ ببذل "أقصى الجهود" لإنقاذ المحاصرين، ومعالجة المصابين، وتقديم الرعاية اللاحقة اللازمة، ومواساة أسرهم، مطالباً في الوقت نفسه "بإجراء تحقيق سريع في سبب الحريق ومحاسبة المسؤولين عنه"، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا.

وأشار شي إلى أن الصين شهدت عدة حوادث خطيرة تتعلق بسلامة الإنتاج هذا العام، وحثّ المناطق والجهات المعنية في جميع أنحاء البلاد على استخلاص العبر من هذه المآسي، وإجراء عمليات تفتيش دقيقة للقضاء على المخاطر الخفية، ومنع وقوع حوادث جسيمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة.

كارثة تهز الصين حريق مروع مصنع للأحذية مقاطعة فوجيان الصين مصنع هويتينغ للأحذية حريق في الصين

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