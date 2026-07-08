الصين تخصص 50 مليون يوان لأعمال الإغاثة من الكوارث في مقاطعتي هوبي وقانسو

خصصت وزارتي المالية وإدارة الطوارئ في الصين، اليوم الأربعاء، 50 مليون يوان (نحو 7.34 مليون دولار أمريكي) من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية، لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة من الطوارئ في مقاطعتي هوبي وقانسو.

وشهدت مقاطعة هوبي بوسط الصين حديثا أعاصير نادرة؛ فيما وقع انهيار أرضي في محافظة تانتشانغ بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضحت وزارة المالية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه سيتم تخصيص 20 مليون يوان لمقاطعة هوبي لدعم نقل وإعادة تسكين السكان المتضررين، إضافة إلى ترميم وإعادة بناء المنازل المتضررة؛ بينما سيتم تخصيص 30 مليون يوان لمقاطعة قانسو لدعم عمليات البحث والإنقاذ، وإجلاء السكان، والاستجابة لطوارئ الكوارث الجيولوجية، وإجراء فحوص لرصد مخاطر الكوارث الثانوية المحتملة.

وأشارت إلى أن الصين تواجه حاليا وضعا خطيرا ومعقدا في ما يتعلق بالسيطرة على الفيضانات، مؤكدة أنها ستتابع التطورات المتعلقة بالكارثة من كثب، وستعمل على تعزيز الدعم المالي للجهود المحلية المتعلقة