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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وهولندا تبحثان سبل تعزيز الاستثمار الثنائي

الصين وهولندا تبحثان سبل تعزيز الاستثمار الثنائي
الصين وهولندا تبحثان سبل تعزيز الاستثمار الثنائي
أ ش أ

قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، إن الصين تأمل أن يهيئ الجانب الهولندي بيئة عادلة ومنصفة للشركات الصينية التي تستثمر في هولندا، وأن يحافظ على استقرار سلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد الخاصة بأشباه الموصلات.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الصين وهولندا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم / الأربعاء /.
وأضاف الوزير أن وزارة التجارة الصينية مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الهولندي في مجالات مثل التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، والتحول الأخضر، والخدمات الحديثة".
وأعرب أيضا عن أمل الوزارة في أن يعمل الجانب الهولندي على الدفع نحو تسوية مناسبة للنزاعات المتعلقة بالشركات المعنية.
وأشار الوزير الصيني إلى أن "بلاده ترحب بالشركات الهولندية للاستثمار في البلاد والاستفادة من السوق الصينية الواسعة".

وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو الجانب الهولندي بيئة عادلة استقرار سلاسل الصناعة سلاسل الإمداد الخاصة بأشباه الموصلات

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