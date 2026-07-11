محافظ البحيرة: القضاء على أكبر بؤر المخلفات العشوائية بإدكو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ خطة المحافظة لرفع المقالب العشوائية والتخلص من تراكمات المخلفات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين البيئة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة.

وتم الانتهاء من أعمال رفع تراكمات مقلب "كوم بلاج" بمدينة إدكو، أحد أكبر بؤر تراكمات المخلفات العشوائية بالمركز، حيث أسفرت الأعمال عن رفع نحو 40 ألف طن من المخلفات، تمهيدًا لاستغلال الموقع، الذي تبلغ مساحته نحو 66 فدانًا، في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تسهم في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يأتي الانتهاء من رفع تراكمات مقلب "كوم بلاج" ضمن خطة المحافظة المستمرة لرفع المقالب العشوائية، وذلك بعد الانتهاء من رفع تراكمات المقلب المجاور لشركة مياه الشرب بمدينة دمنهور، فيما تتواصل الأعمال تباعًا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة متكاملة تستهدف القضاء على بؤر تراكمات المخلفات وتحسين المشهد الحضاري والاستغلال الأمثل لتلك المواقع.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام المحافظة برئاسة المهندس خالد منيسي، والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، لما يبذلونه من جهود متواصلة في رفع المقالب العشوائية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتحقيق مستهدفات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة ماضية في تنفيذ رؤيتها نحو بيئة أكثر نظافة واستدامة، من خلال مواصلة رفع المقالب العشوائية وإعادة توظيف مواقعها في مشروعات تنموية وخدمية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، ويحافظ على البيئة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.