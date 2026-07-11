ضبط 12 طن أغذية فاسدة وغلق 51 منشأة مخالفة خلال أسبوع بالبحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أسبوع من خلال إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية بعدد من مراكز المحافظة وهي: إدكو، وحوش عيسى، وأبو المطامير، وكفر الدوار، وكوم حمادة، والتحرير الجنوبي، ودمنهور، وإيتاي البارود، والمحمودية، وشبراخيت.

وأسفرت الحملات عن المرور على 2182 منشأة غذائية، وضبط ما يقرب من 12 طنًا من المواد الغذائية متنوعة الأصناف، تبين أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية أو منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

كما تم إعدام 515 كجم من الأغذية المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب سحب 114 عينة من الأغذية وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

وفي إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، تم تحرير 1241 محضرًا لمخالفات تنوعت بين عدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالمنشآت والعاملين في مجال تداول الأغذية، كما تم غلق 51 منشأة وإيقاف تشغيلها إداريًا، لعملها دون ترخيص أو لوجود مصادر تلوث تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع استمرار تنفيذ الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان تداول غذاء آمن وسليم مطابق للاشتراطات والمعايير الصحية.