قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي
السلطات الفرنسية تعلن إغلاق برج إيفل واللوفر لهذا السبب
الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.. هل يعاقب النائم عنها ؟
وسام فخر وإعتزاز للمنظومة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد تكريم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 12 طن أغذية فاسدة وغلق 51 منشأة مخالفة خلال أسبوع بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أسبوع من خلال إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية بعدد من مراكز المحافظة وهي: إدكو، وحوش عيسى، وأبو المطامير، وكفر الدوار، وكوم حمادة، والتحرير الجنوبي، ودمنهور، وإيتاي البارود، والمحمودية، وشبراخيت.

وأسفرت الحملات عن المرور على 2182 منشأة غذائية، وضبط ما يقرب من 12 طنًا من المواد الغذائية متنوعة الأصناف، تبين أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية أو منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

كما تم إعدام 515 كجم من الأغذية المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب سحب 114 عينة من الأغذية وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

وفي إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، تم تحرير 1241 محضرًا لمخالفات تنوعت بين عدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالمنشآت والعاملين في مجال تداول الأغذية، كما تم غلق 51 منشأة وإيقاف تشغيلها إداريًا، لعملها دون ترخيص أو لوجود مصادر تلوث تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع استمرار تنفيذ الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان تداول غذاء آمن وسليم مطابق للاشتراطات والمعايير الصحية.

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

الأردن وتركيا

الأردن وتركيا يؤكدان تكريس التهدئة بالمنطقة ويحذران من استمرار الإجراءات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

صورة تعبيرية

رعب في جنوب الصين.. مئات الثعابين السامة تجتاح المناطق المغمورة بالمياه

صورة أرشيفية

واشنطن تشدد لهجتها تجاه طهران: لا اتفاق نووياً دون فتح مضيق هرمز وتسليم اليورانيوم المخصب

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد