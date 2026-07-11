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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأييد حبس مروان بابلو عامًا وتغرمه 100 ألف جنيه

المتهم
المتهم
أحمد بسيوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، برفض المعارضة المقدمة من المتهم "م.ا.م"، الشهير بـمروان بابلو، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، مع كفالة قدرها 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بنشر محتوى اعتبرته المحكمة متضمنًا عبارات تخدش الحياء العام وتمثل تعديًا على القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 906 لسنة 2025 جنح اقتصادية باب شرقي، إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بقيام المتهم بنشر مقاطع صوتية عبر حساباته على تطبيق "تيك توك"، تضمنت ألفاظًا وعبارات اعتُبرت خادشة للحياء العام.

وكشفت التحقيقات أن الأغاني التي نشرها المتهم عبر حساباته الرسمية على المنصات الرقمية تضمنت عبارات وصفتها المحكمة بأنها مسيئة وتمثل اعتداءً على القيم المجتمعية، لما لها من تأثير سلبي على الذوق العام والثقافة المجتمعية ونشر ألفاظ تخالف الآداب العامة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أحكام المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة (304/2) من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية وفقًا للمادة (313) من القانون ذاته.

الإسكندرية المحكمة الاقتصادية أحمد فوزي مروان بابلو حكم حبس

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