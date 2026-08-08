كسران بخط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية.. والمحافظة تحسم حقيقة علاقته بأعمال التكريك

في إطار المتابعة المستمرة واللحظية لمستجدات حادث الكسر و التسريب بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.

توضح محافظة الإسماعيلية للرأي العام، و بالتنسيق مع الجهات الفنية والهندسية المعنية، ما يلي:

أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة ،أن الكسر الحادث بخط الغاز لا توجد صلة بينه و بين أعمال التكريك أو الحفر الجارية بترعة الإسماعيلية، خلافًا لما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن أعمال التكريك تتم خلال الفترة من الساعة ١١ مساءً وحتى الساعة ٣ صباحًا ، ولم تبدأ أعمال التكريك في منطقة الكسر حتي تاريخه.

نتائج المعاينة الفنية: أسفر الفحص الميداني والمعاينات الدقيقة عن وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي (الأنبوب الداخلي داخل الجراب)، وبناءً عليه تم اتخاذ التدابير الهندسية فورًا لعزل الجزء المتضرر والبدء في أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

سلامة خطوط الغاز المنزلي: نؤكد عدم وجود أي تأثير على خطوط الغاز الخاصة بالمنازل، وأنها تعمل بكفاءة عالية وبصورة طبيعية تمامًا.

موقف قطع المياه وسير العمل بالترعة: قررت الإدارة المركزية للموارد المائية والري إيقاف أعمال تكريك ترعة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٦، وعليه نوضح أنه لا يوجد أي انقطاع لمياه الشرب اليوم، مع إلغاء الإجراء الاحترازي الذي كان مطروحًا بشأن قطع المياه.

وتجدد محافظة الإسماعيلية طمأنة المواطنين بأن كافة الأجهزة التنفيذية والأطقم الفنية متواجدة بالموقع، وأن الموقف تحت السيطرة الكاملة، كما يتم التنسيق لحظيًا عبر مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من كافة الأعمال الفنية.

وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، واستقاء البيانات من مصادرها الرسمية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.