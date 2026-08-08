قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسران بخط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية.. والمحافظة تحسم حقيقة علاقته بأعمال التكريك

كسر خط الغاز
كسر خط الغاز
الإسماعيلية انجي هيبة

في إطار المتابعة المستمرة واللحظية لمستجدات حادث الكسر و التسريب بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.

توضح محافظة الإسماعيلية للرأي العام، و بالتنسيق مع الجهات الفنية والهندسية المعنية، ما يلي:

أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة ،أن الكسر الحادث بخط الغاز لا توجد صلة بينه و بين أعمال التكريك أو الحفر الجارية بترعة الإسماعيلية، خلافًا لما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن أعمال التكريك تتم خلال الفترة من الساعة ١١ مساءً وحتى الساعة ٣ صباحًا ، ولم تبدأ أعمال التكريك في منطقة الكسر حتي تاريخه.

نتائج المعاينة الفنية: أسفر الفحص الميداني والمعاينات الدقيقة عن وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي (الأنبوب الداخلي داخل الجراب)، وبناءً عليه تم اتخاذ التدابير الهندسية فورًا لعزل الجزء المتضرر والبدء في أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

سلامة خطوط الغاز المنزلي: نؤكد عدم وجود أي تأثير على خطوط الغاز الخاصة بالمنازل، وأنها تعمل بكفاءة عالية وبصورة طبيعية تمامًا.

موقف قطع المياه وسير العمل بالترعة: قررت الإدارة المركزية للموارد المائية والري إيقاف أعمال تكريك ترعة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٦، وعليه نوضح أنه لا يوجد أي انقطاع لمياه الشرب اليوم، مع إلغاء الإجراء الاحترازي الذي كان مطروحًا بشأن قطع المياه.

وتجدد محافظة الإسماعيلية طمأنة المواطنين بأن كافة الأجهزة التنفيذية والأطقم الفنية متواجدة بالموقع، وأن الموقف تحت السيطرة الكاملة، كما يتم التنسيق لحظيًا عبر مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من كافة الأعمال الفنية.

وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، واستقاء البيانات من مصادرها الرسمية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

خط الغاز الطبيعي ترعة الإسماعيلية مدينة أبوصوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد