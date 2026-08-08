التعادل يحسم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الودية التي أقيمت في السويد بالتعادل الإيجابي 1-1 وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وافتتح إبراهيم مباي التسجيل لبطل دوري أبطال أوروبا في الدقيقة الثانية ثم أدرك بريان مبويمو التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 32.



وضمت التشكيلة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان كل من الحارس ماتفي سافونوف وديفيد بولي وإيليا زابارني وويليان باتشو وأكسل كوكابا ودرو فرنانديز ولوكا بيرالدو وسيني مايولو وخفيتشا كفاراتسخيليا وآدم العياري وإبراهيم مباي فيما شارك كل من ماركينوس وفينينا ونونو مينديش وجواو نيفيس وأليساندرو لونغوني وكوانتين نجانتو في المباراة من مقاعد البدلاء.

في المقابل، خاض الفريق الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الآتية: الحارس توم هيتون ولوك شو وهاري ماغواير ونصير مزراوي وآيدن هيفن ومايسون مونت وأندري سانتوس ودورغو وأماد ديالو وشيا لاسي وبريان مبويمو ثم قام مدرب اليونايتد مايكل كاريك بعدّة تغييرات كان أبرزها مشاركة كل من يوري تيليمانس، الوافد الجديد، وبرونو فيرنانديز.

ويـتأهب باريس سان جيرمان لخوض مواجهة السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا يوم 12 أغسطس في ملعب لايبتسيغ.