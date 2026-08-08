قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يرحب برحيل نجم سوبر لـ باريس سان جيرمان

فيران توريس
فيران توريس
يسري غازي

كشف الصخفى المغربي الشهير أشرف بن عياد آخر المستجدات حول رحيل فيران توريس عن صفوف فريق برشلونة الإسباني إلى الدوري الفرنسي.

قال أشرف بن عياد عبر حسابه الرسمي: برشلونة سيوافق على بيع فيران توريس لـ باريس سان جيرمان.

رودري يضغط للرحيل عن مانشستر سيتي

دخل برشلونة مرحلة جديدة في محاولاته لحسم صفقة الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعدما أصبح النادي الكتالوني أكثر تمسكًا بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة لا يزال واثقًا من قدرته على إتمام الصفقة، رغم رفض مانشستر سيتي العرض الأول الذي تقدم به النادي الإسباني للحصول على خدمات لاعب الوسط.

وكان مستقبل رودري قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، في ظل رغبة النادي الملكي في ضمه، إلا أن دخول برشلونة على خط الصفقة غيّر حسابات السباق بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن بعض لاعبي برشلونة الموجودين مع رودري في صفوف المنتخب الإسباني حاولوا إقناعه بفكرة الانتقال إلى النادي الكتالوني، بدلًا من اختيار ريال مدريد كوجهة جديدة في مسيرته.

وأكد رومانو أن برشلونة يستعد لتقديم عرض محسن إلى مانشستر سيتي، في محاولة جديدة لدفع النادي الإنجليزي إلى الموافقة على رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن إدارة «البلوجرانا» تتعامل مع المفاوضات بتفاؤل كبير.

وفي المقابل، أوضح الصحفي الإيطالي أن رودري أبلغ مسؤولي مانشستر سيتي برغبته في خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة، وأن برشلونة يمثل أحد الخيارات التي يفضلها اللاعب.

ويرى برشلونة أن الصفقة لا تزال قابلة للحسم، خاصة مع استعداد الإدارة لتعديل عرضها المالي، بينما سيكون موقف مانشستر سيتي وقدرته على مقاومة رغبة اللاعب العامل الأهم في تحديد وجهته المقبلة.

وبذلك، لم يعد سباق رودري مقتصرًا على رغبة ريال مدريد في ضمه، إذ بات برشلونة طرفًا رئيسيًا في المنافسة، مع ترقب عرض جديد قد يعيد المفاوضات إلى نقطة أكثر حسمًا خلال الأيام المقبلة.

برشلونة باريس سان جيرمان فيران توريس رودري مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد