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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتقدم بطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد 2028

بطولة أمم إفريقيا
بطولة أمم إفريقيا
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) لاستضافة نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأوضح الاتحاد في بيان: "في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على توفير أفضل الأجواء الممكنة لإعداد المنتخبات الوطنية المصرية، وتعزيز فرصها في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية، يواصل الاتحاد جهوده لاستضافة عدد من البطولات الإفريقية المهمة على الأراضي المصرية.

وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأشهر الماضية، بطلب إلى الاتحاد الإفريقي (الكاف) لاستضافة نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، والمقرر، وفقاً للجدول المقترح، أن تقام خلال شهر نوفمبر 2027".

وأضاف الاتحاد المصري أن طلب الاستضافة جاء مدعوماً "بالخبرات المتراكمة التي تتمتع بها مصر والاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم واستضافة البطولات القارية، إلى جانب ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى"، مشيراً إلى أن ملف الاستضافة يحظى بالدعم الحكومي المطلوب.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 عاماً، المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر 2026.

وقال الاتحاد إن التنظيم يأتي "في إطار استمرار دور مصر في استضافة البطولات الإقليمية والقارية وتوفير أفضل فرص الإعداد والمنافسة للمنتخبات الوطنية، كما يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل ظروف الإعداد لها، والاستفادة من تنظيم البطولات الكبرى في دعم وتطوير كرة القدم المصرية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في استضافة وتنظيم البطولات الإفريقية".

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الإفريقي للعبة الكاف بطولة أمم إفريقيا أولمبياد لوس أنجليس 2028 أولمبياد لوس أنجليس

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