بعد أزمة تسجيل خطوط الاتصالات.. خبير أمن معلومات يقدم اقتراحات لحماية المواطنين

كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن هناك ضوابط يجب الالتزام بها في شركات الاتصالات منها ما يتعلق بالتارجت الخاص بالعاملين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لحل الأزمة ومنها عمل إسكان على أصل البطاقة وليس مجرد صورة منها.

واستكمل: يمكن أيضًا التقاط صورة لمتلقي الخدمة في فروع شركات الاتصالات والاحتفاظ بتوقيعه كما يحدث في البنوك وهذه خطوة يمكن القيام بها صباحا لحين تطبيق بصمة الوجه.

وأكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أنه منذ 2016 لا يحق لأحد بيع خطوط محمول أو تفعيلها إلا شركات الاتصالات نفسها ولا دور للوكلاء في هذا وتم إلغاء البيع من خلالهم.

وأكمل أنه يجب أن يكون هناك آلية آمنة للعاملين بالخارج فيما يتعلق بتحديث بياناتهم، مشيرًا للتصريحات المنتشرة حول وقف الخطوط حال عدم تحديث البيانات في شركات الاتصالات.

