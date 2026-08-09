قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين بسرقة طبيب بيطري بالإكراه بالقناطر الخيرية

حبس المتهمين
حبس المتهمين
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بالسطو المسلح على طبيب بيطري والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، أثناء سيره بسيارته بطريق سندبيس دائرة مركز القناطر الخيرية 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، من بينهم اثنان يعملان مع المجني عليه داخل مزرعة الدواجن حيث استغلا طبيعة عملهما ومعرفتهما بخط سيره، وقاما بتتبعه والتنسيق مع باقي المتهمين لتنفيذ الواقعة.


وبحسب التحريات، اعترض المتهمون طريق الطبيب البيطري أثناء سيره بطريق سندبيس، واستولوا على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بالإكراه، مستخدمين أسلحة نارية في تنفيذ جريمتهم، ثم فروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحوزتهم.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي والمسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

القليوبية القناطر الخيرية طبيب بيطرى حبس المتهمين طريق سندبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد