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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجازة الأمومة: تفاصيل استقالة كارولين ليفيت من البيت الأبيض

كارولين ليفيت
كارولين ليفيت
خاطر عبادة

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الأسباب التي دفعت كارولين ليفيت للاستقالة من منصبها كمتحدثة البيت الأبيض، مشيرة إلى أنها لم تستطع إيجاد توازن بين دورها كأم وعملها في منصب رفيع بالبيت الأبيض.

 

قطع إجازة الأمومة

وفقا للتقرير، اضطرت كارولين ليفيت، وهي أصغر سكرتيرة صحفية، لقطع إجازة الأمومة والعودة لاستئناف عملها في البيت الأبيض بعد شهرين فقط من ولادة طفلها الثاني.

كانت ليفيت قد وصفت قرارها بالاستقالة من منصبها يوم الثلاثاء بأنها "مزيج من الفرح والحزن"، موضحةً أن سبب الاستقالة هو التفرغ لعائلتها.

وفي منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أضافت ليفيت أن هدفها الآن هو قضاء المزيد من الوقت مع عائلتها، بما في ذلك أطفالها، ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا كما يبدو.

 

الإجهاد ومناشدات ترامب

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر مطلعة على الأمر أن ليفيت كانت تفكر في ترك منصبها خلال إجازة الأمومة، إلا أنها تراجعت بسبب مناشدات ترامب للبقاء في منصبها.

وأضاف المصدر للصحيفة البريطانية أن ليفيت فكرت في جميع الخيارات قبل الاستقالة، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بها كثيراً خلال إجازة الأمومة ليسألها متى ستعود.

وذكر مصدر آخر أن ليفيت عانت من إرهاق شديد بعد عودتها في يوليو الماضي، وقال للصحيفة البريطانية: "لقد كانت وظيفة مرهقة للغاية بالنسبة لها مع أطفالها، لم تنم أبداً، ولم تكن تريد أن يتراجع أداؤها أيضاً، لذلك قررت البقاء لأطول فترة ممكنة والقيام بالوظيفة على أكمل وجه".

 

ترامب ناشدها البقاء

وأضاف المصدر أن ترامب بذل قصارى جهده للإبقاء عليها وإقناع ليفيت بالبقاء في منصبه، قائلا: "لم يكن ترامب يريدها أن تغادر لأنه يثق بها فعلاً ولا يحب التعامل مع أشخاص جدد في دائرته عندما يريد التركيز على إنجاز الأمور في الفترة المتبقية له في منصبه".

وذكر أشخاص مقربون من متحدثة البيت الأبيض أن ليفيت كانت مستعدة للتنحي لكنها استمرت لفترة فقط بعد "طلب" ترامب.

 

الأطفال.. كلمة السر

وقالت كاتي ميلر، زوجة ستيفن ميلر، مساعد ترامب، لصحيفة ديلي ميل: "للأطفال تأثيرٌ لا يُفسَّر على نظرتك للأمور وترتيب أولوياتك، لديك فرصة واحدة فقط عندما يكون أطفالك صغارًا، كارولين موهوبة بشكلٍ لا يُصدق. أعلم أنها ستحظى بفرصٍ كبيرة أخرى في المستقبل".

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على موقع Truth Social أنه يحترم قرار ليفيت بالتنحي والتركيز على عائلتها.

وأضاف ترامب أن ليفيت ستظل مستشاراً رئيسياً للبيت الأبيض وصوتاً مؤثراً للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وكتب على موقع Truth Social: "لقد كانت كارولين قائدة حقيقية في البيت الأبيض، وقامت بعمل رائع في النضال من أجل العدالة والحرية منذ عام 2018، بما في ذلك حملتنا التاريخية لإعادة انتخابها في عام 2024".

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