تجاوز الـ 50 ألفا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

تجاوز سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس حاجز الـ 50 ألف جنيه، مسجلا 50.480 ألف جنيه

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرت بعد أن اسبوع من الارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري.

يترقب الذهب في الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع توجه المستثمرين لتقييم مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

في وقت حافظ فيه المعدن النفيس على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في شهرين، بينما انعكست التحركات العالمية وسعر صرف الدولار على الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4418 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6310 جنيهًا بدون مصنعية. وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7211 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 50.480 ألف جنيه

ويظل مستوى 4400 دولار للأونصة محورياً للذهب العالمي، بينما يمثل 6300 جنيه للجرام مستوى مقاومة مهماً للذهب عيار 21 في السوق المصري، وستحدد بيانات التضخم الأمريكية قدرة الأسعار على مواصلة الصعود أو الدخول في موجة تصحيح.