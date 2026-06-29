تسريب امتحانات الثانوية العامة.. تحذير عاجل من التعليم لمليون طالب

يخوض طلاب الثانوية العامة خلال هذه الأيام، أصعب امتحانات يمر الطالب بها، لآن امتحانات الثانوية هي من تحدد مصير الطلاب في المرحلة الجامعية، وكل أسرة تحرص على أن يحصل الأبناء أعلى الدرجات لدخول كليات الحلم.

وخلال السنوات الأخيرة كانت هناك بعض المشكلات بسبب عمليات التسريب التي كانت تتم للامتحانات، لكن هذا العام هناك إجراءات جديدة تقضي على علميات التسريب.

الثانوية العامة

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها ما يقرب من مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، نافيًا ما يتردد بشأن وجود تسريبات للامتحانات داخل اللجان.

منظومة رقابية

الثانوية العامة

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الوزارة تطبق منظومة رقابية متكاملة تشمل غرف عمليات مركزية وفرعية داخل الإدارات التعليمية، إلى جانب فرق متابعة منتشرة في جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وتابع أن ما يتم تداوله في بعض الأحيان لا يعد تسريبًا للامتحانات، وإنما محاولات تحايل من بعض الطلاب بإدخال هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية إلى اللجان وتصوير ورقة الأسئلة بعد بدء الامتحان، مؤكدًا أن هذه الوقائع يتم رصدها والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك آليات للكشف عن أي تحركات أو مخالفات داخل اللجان، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من أداء امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه



وكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم عن رصد إحدى محاولات التحايل، حيث تمكن طالب من تصوير الامتحان بعد دخوله اللجنة، إلا أن الجهات المختصة نجحت في تحديد اللجنة وبيانات الطالب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

كما أكد الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، أهمية تنظيم الوقت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بروتين يومي منتظم يساعدهم على الحفاظ على التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات.

وأوضح علام، أن فترات الراحة لا تقل أهمية عن المذاكرة، مؤكدًا أن التغذية الصحية التي تعتمد على الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 تسهم في تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز.

نصائح مهمة لمواجهة امتحانات الثانوية العامة



وأشار إلى أهمية الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، محذرًا من الاعتماد على النوم المتقطع أو السهر لساعات طويلة، لما له من تأثير سلبي على الاستيعاب والقدرة على تذكر المعلومات.

وأضاف أن النوم العميق يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المعلومات داخل الذاكرة وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، مؤكدًا أن انتظام النوم يعد من العوامل الأساسية لتحقيق أفضل أداء خلال الامتحانات.

كما حذر الخبير التربوي من تأثير الخلافات الأسرية والتوتر داخل المنزل على الحالة النفسية للطلاب، داعيًا أولياء الأمور إلى توفير أجواء هادئة ومستقرة تساعد أبناءهم على التركيز وتقليل الضغوط النفسية خلال فترة الامتحانات.

واختتم علام نصائحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين المذاكرة والراحة والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، باعتبارها عوامل أساسية تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة.