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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| التعليم تتابع امتحانات الثانوية العامة بالفيديو كونفرانس.. وجهود بيطرية وثقافية وبرامج توعوية..

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 28/6/2026 أحداث متنوعة.

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتم التأكيد من الوزير على أن سير إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 داخل مختلف اللجان بمحافظة أسوان مطمئن بشكل كامل .

جاء ذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وزير التعليم يتواصل مع محافظ أسوان لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة سير إنتظام إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، والوقوف على الإجراءات التنظيمية المتخذة لأداء الطلاب لإمتحان اللغة العربية اليوم وتوفير المناخ المناسب لهم على مدار فترة الإمتحانات التى تستمر حتى 16 يوليو المقبل .


محافظ أسوان يتفقد انتظام امتحانات الثانوية العامة بالمدارس..شاهد

فى كل يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة يتواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية بأسوان لينتظروا خروج أبنائهم، وسط دعوات بالتوفيق والنجاح.

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026، والوقوف على الإجراءات التنظيمية المتخذة لأداء الطلاب لامتحان اللغة العربية اليوم، الأحد، وتوفير المناخ المناسب لهم على مدار فترة الامتحانات التى تستمر حتى 16 يوليو المقبل.

فى أسوان.. أولياء الأمور يتواجدون أمام لجان امتحانات الثانوية العامة| صور

جهود متنوعة

عبر العديد من طلاب الثانوية العامة بأسوان عن حزنهم لصعوبة امتحان مادة اللغة العربية اليوم حيث اشتكوا من صعوبة بعض النقاط، وأن الوقت المخصص للإجابة غير كاف ، كما أن الامتحان تضمن جزئيات معقدة ، وتركات صعبة ، ويوجد من خارج المنهج الدراسى المقرر.


فيه تريكات صعبة.. أراء طلاب الثانوية العامة بأسوان في امتحان اللغة العربية

تواصل مديرية الطب البيطرى بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذ خطتها الشاملة لحماية المواطنين والإرتقاء بمنظومة الصحة العامة من خلال تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار ، وزيادة الوعى المجتمعى بأساليب الوقاية والتعامل الآمن مع الحيوانات ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

بيطري بأسوان: تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة ضمن مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بأسوان، وذلك ضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة" بهدف نشر الفنون والإبداع فى الأماكن العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية .


تفاعل جماهيرى مع عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية بميدان المحطة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى ، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن ، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال  .


تفاصيل البرامج التوعوية والتدريبية بالمراكز والمدن في أسوان

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