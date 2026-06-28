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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري بأسوان: تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل مديرية الطب البيطرى بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذ خطتها الشاملة لحماية المواطنين والإرتقاء بمنظومة الصحة العامة من خلال تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار ، وزيادة الوعى المجتمعى بأساليب الوقاية والتعامل الآمن مع الحيوانات ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

جهود ميدانية مكثفة لحماية المواطنين
نجحت مديرية الطب البيطرى بإشراف الدكتورة إنتصار حسين محمد مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة خلال الفترة من نوفمبر 2025 وحتى يونيو 2026 ، فى تحقيق نتائج متميزة ضمن جهودها المستمرة لمكافحة مرض السعار، حيث تم تنفيذ 100 حملة ميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحصين 1864 كلب حر ضد المرض.


كما تم تنظيم 296 ندوة إرشادية وتوعوية للمواطنين بهدف نشر ثقافة الوقاية والتعامل السليم مع الحيوانات ، بالإضافة إلى سرعة الإستجابة لـ 107 بلاغات واردة والتعامل الفورى معها وفق الإجراءات المتبعة.

خطة متكاملة للوقاية والإستجابة السريعة


أوضح مسئولو مديرية الطب البيطرى بأسوان بأن خطة العمل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل حصر أماكن تواجد الكلاب الحرة ، وتنفيذ حملات التحصين الميدانية ، والتعامل السريع مع بلاغات العقر ، إلى جانب تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية ، والمتابعة الدورية لتقييم النتائج وضمان تحقيق أعلى معدلات الحماية.

تعزيز الوعى المجتمعى والحفاظ على الصحة العامة
التأكيد على أن هذه الجهود تأتى فى إطار الحرص على الحد من إنتشار مرض السعار، وحماية صحة المواطنين، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية والتعامل الآمن والإنسانى مع الحيوانات ، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق بيئة أكثر أماناً وصحة.

تواصل محافظة أسوان جهودها فى دعم منظومة الصحة العامة من خلال حملات الطب البيطرى المستمرة لمكافحة مرض السعار، وتحقيق أعلى معدلات الوقاية والتوعية بما يعزز سلامة المواطنين ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أبناء المحافظة.

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