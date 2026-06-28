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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل البرامج التوعوية والتدريبية بالمراكز والمدن في أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى ، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن ، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال  .

في ضوء مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

دعم دور المرأة فى التنمية الإقتصادية والمشاركة المجتمعية :
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة دراو ندوة بعنوان "المرأة والتنمية الإقتصادية" بالتعاون مع جمعية النور النسائية بمركز دراو، كما تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان "المرأة والتنمية الإقتصادية وقصص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالوحدة المحلية لمدينة الرديسية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع، بهدف تعزيز دور المرأة فى التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جهود متنوعة


تأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل :
تم تنظيم ورشة تدريبية بعنوان "صناع الفرص والتمكين الإقتصادى وتأهيل ذوى الهمم لسوق العمل" بالتعاون مع مساحة سوا الثقافية التابعة للإتحاد النوعى للسلام بقيادة الدكتور محمد شوقى، وبرنامج خطوة لذوى الإحتياجات الخاصة بقيادة وإشراف المهندسة رضى إبراهيم، ومبادرة شبايبك بقيادة مصطفى عواض، وذلك بهدف تنمية المهارات وتأهيل ذوى الهمم لسوق العمل وتعزيز فرص دمجهم وتمكينهم إقتصادياً.

إحياء الحرف اليدوية وتعزيز التمكين الإقتصادى :
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة كلابشة ورشة تدريبية بعنوان "حكاية حرفة.. من الموهبة إلى التمكين الإقتصادى"، كما تم تنظيم معرض للمشغولات اليدوية بمركز تدريب الأسرة المنتجة بكلابشة التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى، بهدف دعم أصحاب المواهب والحرف اليدوية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تسهم فى تحسين مستوى الدخل وتحقيق التمكين الاقتصادى.

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة :
تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان "المرأة وصناعة القرار.. نحو مشاركة سياسية فعالة" بمقر جمعية التمريض الحر للمساعدات الاجتماعية، وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز دورها فى مواقع صنع القرار بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

تأتى هذه الأنشطة والفعاليات فى إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادى والسياسى، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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