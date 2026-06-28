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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاعل جماهيرى مع عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية بميدان المحطة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة ضمن مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بأسوان، وذلك ضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة" بهدف نشر الفنون والإبداع فى الأماكن العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية .

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 ، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

عروض فنية مستوحاة من التراث الأسوانى والنوبى

وشهدت الفعاليات تقديم فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم وشعبان حسين ، وبإشراف يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان ، عدداً من التابلوهات الفنية المستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، تضمنت عروض "التاتا ، النجراشاد ، الأراجيد ، الكف" والتى عكست جمال وتنوع التراث الفنى الجنوبى ، وسط تفاعل كبير من أهالى أسوان وزوار عروس المشاتى من مختلف الأفواج السياحية.

شارع الفن

كما تضمنت الفعاليات تقديم فقرات غنائية مميزة بمشاركة الفنان عمر مصطفى والفنان حمادة حربى ، إلى جانب تقديم الفنان تامر نجم مجموعة من الأغانى التراثية منها "شمندورة" و"سو يا سو" و"آه يالون يالون" ، والتى لاقت إعجاباً كبيراً من الجمهور.

ورش فنية لتنمية المواهب والإبداع

وشملت فعاليات "شارع الفن" أيضاً تنظيم ورشة فنية لتصميم لوحة بعنوان "نهر النيل" تحت إشراف الفنانتين ولاء حسين ومنى يونس ، بمشاركة عدد من الأطفال ورواد المبادرة ، بهدف إكتشاف المواهب وتنمية الحس الفنى لدى المشاركين.

استمرار فعاليات شارع الفن بأسوان

من المقرر استمرار فعاليات مبادرة "شارع الفن" يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءاً ، من خلال تقديم عروض فنية متنوعة وعروض للعرائس وإكتشاف المواهب ، إلى جانب ورش فنية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين.

وتؤكد فعاليات مبادرة "شارع الفن" بأسوان دور الثقافة فى الوصول إلى الجمهور داخل الميادين العامة ، وإحياء التراث الفنى الأسوانى والنوبى ، ودعم المواهب الشابة ونشر الإبداع بما يعزز رؤية الدولة لبناء الإنسان وتنمية الوعى الثقافى والمجتمعى.

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