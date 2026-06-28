قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%
الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
تاجر عملة.. الداخلية تضبط قضية غسل 100 مليون جنيه
البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم يتواصل مع محافظ أسوان لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة باسوان
الثانوية العامة باسوان
محمد عبد الفتاح

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتم التأكيد من الوزير على أن سير إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 داخل مختلف اللجان بمحافظة أسوان مطمئن بشكل كامل .

جاء ذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

إشادة بإنتظام العملية الإمتحانية

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود محافظ أسوان ومتابعته الميدانية المستمرة لإنتظام أعمال الإمتحانات داخل اللجان المختلفة ، والتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية .

متابعة لسير الإمتحانات

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هناك متابعة مستمرة لجميع اللجان الإمتحانية على مستوى المحافظة ، مع التأكد من جاهزية كافة المواقع وتوافر وسائل الراحة للطلاب والمراقبين ، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير العملية الإمتحانية .

تكثيف المرور الميدانى وتأمين محيط اللجان

وجه محافظ أسوان مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى على محيط المدارس واللجان التى تستضيف إمتحانات الثانوية العامة ، مع التأكد من رفع كافة الإشغالات وتوفير الهدوء الكامل أمام الطلاب ، بالإضافة إلى متابعة توافر وسائل الحماية المدنية والتعامل السريع مع أى مواقف طارئة .

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالإجراءات التأمينية التى تم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة ، لتأمين نقل كراسات الأسئلة والإجابة ووصولها إلى مقار اللجان بأمان تام ، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص .

توفير سبل الدعم لإنجاح الإمتحانات

وأشار المحافظ إلى أن إمتحانات الثانوية العامة تجرى داخل 24 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس ، ويؤدى بها 10 آلاف و213 طالباً وطالبة بالنظامين الحديث والقديم ، من بينها لجنة مخصصة للتربية الخاصة ، مع توفير كافة سبل الدعم لضمان إنجاح وخروج الإمتحانات بصورة منظمة وآمنة .

تأتى متابعة محافظ أسوان المستمرة لإمتحانات الثانوية العامة فى إطار الحرص على تحقيق أعلى درجات الإنضباط داخل اللجان ، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات ، بما يضمن أداء الطلاب لإمتحاناتهم فى أجواء مستقرة وتحقيق أفضل النتائج .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

متهم

القبض على شخص يدير مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

أرشيفية

4 يوليو| تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه في السيدة زينب

الطفلة تيا

اليوم.. محاكمة المتهمين بواقعة سقوط تيا بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد