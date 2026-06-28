وزير التعليم يتواصل مع محافظ أسوان لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتم التأكيد من الوزير على أن سير إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 داخل مختلف اللجان بمحافظة أسوان مطمئن بشكل كامل .

جاء ذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

إشادة بإنتظام العملية الإمتحانية

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود محافظ أسوان ومتابعته الميدانية المستمرة لإنتظام أعمال الإمتحانات داخل اللجان المختلفة ، والتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية .

متابعة لسير الإمتحانات

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هناك متابعة مستمرة لجميع اللجان الإمتحانية على مستوى المحافظة ، مع التأكد من جاهزية كافة المواقع وتوافر وسائل الراحة للطلاب والمراقبين ، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير العملية الإمتحانية .

تكثيف المرور الميدانى وتأمين محيط اللجان

وجه محافظ أسوان مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى على محيط المدارس واللجان التى تستضيف إمتحانات الثانوية العامة ، مع التأكد من رفع كافة الإشغالات وتوفير الهدوء الكامل أمام الطلاب ، بالإضافة إلى متابعة توافر وسائل الحماية المدنية والتعامل السريع مع أى مواقف طارئة .

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالإجراءات التأمينية التى تم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة ، لتأمين نقل كراسات الأسئلة والإجابة ووصولها إلى مقار اللجان بأمان تام ، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص .

توفير سبل الدعم لإنجاح الإمتحانات

وأشار المحافظ إلى أن إمتحانات الثانوية العامة تجرى داخل 24 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس ، ويؤدى بها 10 آلاف و213 طالباً وطالبة بالنظامين الحديث والقديم ، من بينها لجنة مخصصة للتربية الخاصة ، مع توفير كافة سبل الدعم لضمان إنجاح وخروج الإمتحانات بصورة منظمة وآمنة .

تأتى متابعة محافظ أسوان المستمرة لإمتحانات الثانوية العامة فى إطار الحرص على تحقيق أعلى درجات الإنضباط داخل اللجان ، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات ، بما يضمن أداء الطلاب لإمتحاناتهم فى أجواء مستقرة وتحقيق أفضل النتائج .