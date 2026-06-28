محافظ أسوان يتفقد انتظام امتحانات الثانوية العامة بالمدارس..شاهد

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة سير إنتظام إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، والوقوف على الإجراءات التنظيمية المتخذة لأداء الطلاب لإمتحان اللغة العربية اليوم وتوفير المناخ المناسب لهم على مدار فترة الإمتحانات التى تستمر حتى 16 يوليو المقبل .

وتضمنت جولة محافظ أسوان التى رافقه خلالها منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم ، تفقد عدد من لجان إمتحانات الثانوية العامة شملت مدرسة الثانوية للبنات (التجريبية) ، ومدرسة عباس العقاد الثانوية العسكرية ، ومدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة ، ومدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات وذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان إنتظام العملية الإمتحانية .

رسالة طمأنة أولياء الأمور

ألتقى محافظ أسوان بعدد من أولياء الأمور أثناء تواجدهم أمام اللجان الإمتحانية حيث أكد لهم على أن الإمتحانات مطمئنة لأبنائهم الطلاب ، والذين أكدوا ذلك أثناء لقاءه بهم داخل اللجان .

متابعة جاهزية اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب

أكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة والمناسبة داخل اللجان ، وتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب ، مع التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية من مسئولى التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية طوال فترة الإمتحانات .

وأشار المحافظ إلى أن منظومة إمتحانات الثانوية العامة بأسوان تضم 24 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس ، تستقبل 10 آلاف و213 طالباً وطالبة بالنظامين الحديث والقديم ، من بينها لجنة مخصصة للتربية الخاصة ، مع توفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر .

رفع درجة الإستعداد وتوفير الدعم اللوجستى

وجه عمرو لاشين برفع درجة الإستعداد داخل جميع القطاعات المشاركة فى أعمال الإمتحانات ، مع التأكيد على توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين ، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لضمان إنتظام العملية الإمتحانية فى أجواء مستقرة وآمنة .

كما تابع المحافظ جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل التهوية والمبردات وكافة الإحتياجات الأساسية ، بما يساهم فى توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء إمتحاناتهم بالشكل المطلوب .

جاهزية القطاعات الخدمية والتأمين حول اللجان

شدد لاشين على إستمرار رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف وقطاعات الكهرباء ، مع سرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ ، بالإضافة إلى تكثيف المرور على محيط المدارس واللجان الإمتحانية للتأكد من توفير الهدوء ومنع أى معوقات قد تؤثر على سير الإمتحانات .

تأتى جولات محافظ أسوان الميدانية لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة فى إطار حرص المحافظة على توفير منظومة إمتحانية متكاملة تعتمد على الإنضباط والتنظيم ، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب ، بما يضمن خروج الإمتحانات بصورة مشرفة داخل مختلف اللجان بالمحافظة .