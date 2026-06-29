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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اشتري بطاطس قبل ما تغلى.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

بطاطس
بطاطس
البهى عمرو

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الأزمات العالمية إلا أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة، وأيضًا اسعار الطماطم انخفضت من 70 و50 جنيها لأقل من 20 جنيها، لكن هناك مفاجأة بخصوص البطاطس وهناك توقعات بتحرك أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، وتسجل الآن في حدود 20 جنيها، والفلاح يبيعها بالأرض بـ 10 جنيهات، وذلك بعد أن وصلت الأسعار لأكثر من 50 و70 جنيه.

الطماطم
الطماطم

وأوضح أن يتوقع استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، لكنه يتوقع ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق خلال الفترة المقبلة، لآن البطاطس تزرع مرة واحدة سنويًا، ويتم حصادها خلال شهري يناير وفبراير، ثم تخزن في الثلاجات أو يصدر جزء من إنتاجها إلى الخارج.

البطاطس المقلية
البطاطس 

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى عمليات التخزين في الثلاجات، إلى جانب زيادة كميات البطاطس المصدرة، موضحًا أن البطاطس تعد أكبر الخضروات تصديرًا من مصر، وثاني أكبر محصول تصديري بعد الموالح.

وأشار إلى أن مصر تصدر نحو مليون طن من البطاطس سنويًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل أمرًا إيجابيًا ويدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مصر تصدر سنويًا 10 ملايين طن من الخضروات والفاكهة كفائض عن الاستهلاك المحلي، وهو شهادة دولية على أمان المنتج المصري.

وردًا على ما يثار بأن جودة محاصيل التصدير تختلف تمامًا عن معايير السوق المحلي، نفى نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تليفزيونية،  قائلا: "أختلف مع ذلك تمامًا.. المحصول يخرج من نفس الحقل ونفس الشجرة، الخلاف الوحيد يكمن في فرز الحجم ودرجة اللون المطلوبة للأسواق الخارجية، أما القيمة الغذائية والأمان الصحي فهما واحد للداخل والخارج، ولو كان هناك غش مسرطن لشهدت المستشفيات كوارث لا حصر لها".

وحول واقعة شراء مواطن بطيخة انفجرت منها نافورة مياه بمجرد فتحها وكانت فارغة من الداخل، رد نقيب الفلاحين قائلا: "هذا ليس غشًا تجاريًا، بل نتيجة معاملات زراعية خاطئة من الفلاح مثل الإفراط في الري لزيادة الوزن، أو بسبب النضج الزائد وسوء التخزين والعوامل المناخية، والنصيحة هنا للمستهلك: إذا وجد حجم البطيخة كبيرًا ووزنها خفيفًا.. فلا يشتريها".

واعترف نقيب الفلاحين بوجود أزمة في المحفزات ومسرعات النضج مثل المستخدمة للتبكير بنضج العنب والطماطم أو المواد الملونة لبعض المقرمشات مثل اللب والفول السوداني، مشيرًا إلى أن الفلاح يقع أحيانًا ضحية لغش تجاري من مصانع بئر السلم، حيث يشتري عبوات مبيدات غير مطابقة للمادة الفعالة المكتوبة عليها، مؤكدًا أن هذه مسؤولية الأجهزة الرقابية في تتبع منافذ البيع وليس الفلاح.

وحول انتشار مقطع فيديو شهير على السوشيال ميديا يظهر فيه فلاح يرفض إطعام ضيفه من المحصول المخصص للبيع بحجة أنه مرشوش ويقدم له من قطعة أرض خاصة لبيته، رد نقيب الفلاحين قائلا: "تفسير هذا الفيديو طبيعي جدًا علميًا وليس دليلاً على مؤامرة؛ الفلاح لا يرش أرضه بالكامل في نفس اليوم، بل يرش جزءًا وينتظر فترة الأمان الحيوي لتطاير أثر المبيد الحشري قبل الجني، وعندما يزوره ضيف، فإنه طبيعيًا يذهب به إلى الجزء الذي لم يُرش اليوم أو تطاير منه المبيد تمامًا حفاظًا على سلامته الفورية، وهذا تصرف طبيعي ووعي من الفلاح بفترة الأمان وليس دليلاً على أنه يغش المواطنين".

نحن نأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه


وأضاف: "نحن نأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه، والتهويل على السوشيال ميديا يضر بسمعة الاقتصاد والزراعة المصرية دون وعي".

بطاطس أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات اسعار الطماطم

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