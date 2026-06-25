انفراجة في أسعار الخضراوات.. تراجع الطماطم والبصل والخيار بالأسواق

شهدت أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، حالة من التباين، مع تسجيل تراجعات ملحوظة في عدد من الأصناف الأساسية التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، في مقدمتها الطماطم والبصل والخيار والفلفل، مقابل ارتفاع أسعار أصناف أخرى.



الطماطم تتراجع



انخفض سعر كيلو الطماطم إلى 22.64 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 1.29 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما تراجع سعر كيلو البصل إلى 13.73 جنيه بانخفاض بلغ 29 قرشًا.



الخيار والفلفل



كما هبط سعر كيلو الخيار الصوب إلى 21.07 جنيه بتراجع قدره 1.35 جنيه، وسجل الفلفل الرومي 28.34 جنيه بعد انخفاض بلغ 58 قرشًا، بينما تراجع الفلفل الحامي إلى 28.31 جنيه بانخفاض 65 قرشًا.



تراجع ورق العنب



وسجل الجزر الأصفر 21.23 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 1.60 جنيه، فيما جاء ورق العنب على رأس الأصناف الأكثر تراجعًا، بعدما فقد 10.89 جنيه من قيمته ليسجل 73.02 جنيه للكيلو.



ارتفاعات محدودة



في المقابل، ارتفع سعر كيلو البطاطس إلى 16.03 جنيه بزيادة 46 قرشًا، كما صعدت أسعار الملوخية إلى 22.41 جنيه للكيلو بزيادة 1.03 جنيه، والكوسة إلى 25.44 جنيه بارتفاع 66 قرشًا.

وارتفع سعر الفاصوليا الخضراء إلى 33.23 جنيه للكيلو بزيادة 1.02 جنيه، فيما سجلت البامية 63.75 جنيه بارتفاع 71 قرشًا، كما صعد القلقاس إلى 26.46 جنيه والقرنبيط إلى 28.28 جنيه للكيلو.



أبرز الأسعار



بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 47.01 جنيه، فيما سجلت الطماطم 22.64 جنيه، والبطاطس 16.03 جنيه، والبصل 13.73 جنيه، والخيار الصوب 21.07 جنيه، لتواصل الأسواق تسجيل تحركات متباينة بين الارتفاع والتراجع وفقًا لمستويات العرض والطلب على مختلف الأصناف.