قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 مليارات و700 مليون دولار.. أخبار سارة للمصريين بشأن قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس
البهى عمرو

تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي بفضل دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية، إلا أن التطورات والظروف الإقليمية والدولية الأخيرة أثرت بشكل مباشر في حركة الملاحة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إيرادات القناة، والجميع يسأل عن الأوضاع الحالية والمستقبلية لعمل القناة.

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير أزمة مضيق هرمز على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تعود تدريجا لقناة السويس بعد الاتفاق الايراني الأمريكي، وأن مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس، وهي نسبة ليست كبيرة.

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

وأشار إلى أن عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأن الحمولات زادت بنسبة 22%.. وارتفعت الإيرادات بالدولار بنسبة 23%.

وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية في أداء القناة خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن حركة الملاحة شهدت تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات التي واجهتها منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

مضيق هرمز
مضيق هرمز


وقال ربيع، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن عدد السفن المارة بالقناة ارتفع بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الحمولات بنسبة 22%، وارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 23%.

4 مليارات و700 مليون دولار


وأضاف: «نتوقع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي 4 مليارات و700 مليون دولار، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالفترة السابقة».

زيادة معدلات العبور


وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحسن بدأ تدريجيًا بعد تراجع حدة التوترات في البحر الأحمر، ما انعكس على زيادة معدلات العبور عبر القناة، مؤكدًا أن عدد السفن المارة خلال العام الحالي بلغ نحو 13 ألف سفينة.


وأوضح أن قناة السويس استعادت معدلات عبور تقترب من مستويات ما قبل الأزمة، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودة المزيد من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة.

توطين الصناعات البحرية


وفي سياق آخر، تطرق ربيع إلى جهود توطين الصناعات البحرية في مصر، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته ترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي تحولت إلى مركز متقدم لبناء الوحدات البحرية المختلفة، بما في ذلك القاطرات واليخوت وسفن الصيد.

جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا


وأكد أن الهيئة نجحت في تنفيذ تعاقدات لبناء وحدات بحرية لصالح عدد من الدول الأفريقية، من بينها جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا واليمن، في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتوسيع صادرات الصناعات البحرية المصرية.


كما كشف عن بدء تنفيذ مشروعات جديدة تتضمن تصنيع اليخوت والأتوبيسات النهرية العاملة بالكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات شحن لخدمة هذه الوحدات، بما يدعم خطط الدولة في التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.

توطين صناعة الوحدات البحرية


وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، أبرزها توفير العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة الوطنية.


 
 

هيئة قناة السويس قناة السويس أسامة ربيع مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

قناة السويس

4 مليارات و700 مليون دولار.. أخبار سارة للمصريين بشأن قناة السويس

وليد هندي

خبير: الإفراط في نشر الصور على السوشيال ميديا يكشف عن هشاشة نفسية

صورة أرشيفية

السلطات الأفغانية: 38 قتيلا و163 مصابا جراء غارات جوية باكستانية شرق البلاد

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد