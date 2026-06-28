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رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار

أسامة ربيع
أسامة ربيع
محمد البدوي

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن زيادة في أعداد السفن التي تعبر قناة السويس بنحو 10 % خلال الفترة الحالية إلى جانب ارتفاع الحمولات بنسبة 22%.

 زيادة إيرادات قناة السويس

وتابع خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 23 % لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا عودة أكبر خطوط ملاحية للعبور من الممر الملاحي لقناة السويس

وأكد أن إغلاق مضيق هرمز لم يؤثر كثيرا على قناة السويس ولم نحس به في مصر، لأن ما يمر منه إلى قناة السويس لا يمثل سوى 7 % وبعض الدول غير مسارات سفنها لتتجنب مضيق هرمز

تأثر الملاحة بمضيق باب المندب

وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ما أثر على مصر هو تأثر الملاحة بمضيق باب المندب، ولذلك حركة الملاحة في قناة السويس زادت بعد اتفاق السلام في شرم الشيخ أكتوبر الماضي.

واستطرد أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود أسطول للصيد في أعالي البحار، موضحا أن السفن الحديثة مجهزة حيث يتم تحديث معدات الصيد على السفن والقاطرات بشكل مستمر.

وأشار إلى أن هناك طلب على اليخوت المصرية من قبل أوروبا لما تتميز به من كونها متميزة وأسعارها مناسبة، ويتم تجهيز يخت حاليا سوف يرفع عليه الرئيس السيسي العلم الشعر المقبل.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصنيع أتوبيسات نهرية لصالح محافظة القاهرة وإنشاء لانش نزهة نهري للرحلات البحرية في نهر النيل.

أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع قناة السويس هيئة قناة السويس مضيق باب المندب

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