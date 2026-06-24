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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق أسامة ربيع والنائب العام يشهدان محاكاة لمناورة عبور السفن في قناة السويس

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه وفدًا رفيع المستوى من قيادات وأعضاء النيابة العامة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر، وعلى هامش استضافة أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة للقاء النائب العام بقيادات وأعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية.

في مُستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالنائب العام المستشار محمد شوقي والوفد المرافق في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به النيابة العامة لصون الحقوق العامة، وإرساء قواعد العدل والمساواة في ربوع الوطن بما يضمن استقرار المُجتمع.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة خاصة في وجدان الشعب المصري وترتبط ارتباطًا وثيقًا بماضي وحاضر ومُستقبل البلاد باعتبارها ركيزة أساسية للدخل القومي المصري وأحد الدعائم الرئيسية لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب. 
  
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس مُستمرة في تطوير خدماتها الملاحية وتعزيز مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي رغم التحديات الإقليمية الراهنة وذلك من خلال تعزيز التواصل مع الخطوط الملاحية، واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تُقدم من قبل وأبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والتزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل ضمن استراتيجية الهيئة للريادة 2030 والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم أنشطة الهيئة واتساع نطاق دورها المجتمعي. 

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية والتحول إلى قلعة صناعية من خلال ما تمتلكه الهيئة من شركات وترسانات تابعة لها، فضلًا عن الانفتاح على العمل مع القطاع الخاص الوطني وهو ما أثمر عن الشراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر والعمل المشترك لتوطين صناعة الوحدات البحرية وبدء التصدير للسوق الأوروبي.

وفي نهاية اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس للنائب العام المستشار محمد شوقي، كما أهدى النائب العام في المُقابل درع النيابة العامة للسيد الفريق رئيس الهيئة.

عقب ذلك، توجه الوفد لمشاهدة محاكاة لمناورة عبور السفن في القناة بقاعات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم جولة تفقدية بمتحف قناة السويس لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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