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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المُشترك مع السفير الماليزي بالقاهرة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة


استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير داتو محمد تاريد سفيان سفير ماليزيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التدريب البحري والاستزراع السمكي، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح والدول الصديقة، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك منظومة مُتكاملة من الخدمات الملاحية والبحرية تدعمها أكاديمية متخصصة في التدريب البحري لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الإرشاد والتكريك والقطر وغيرها.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بتدعيم أسطولها البحري بوحدات بحرية محلية الصُنع، فضلاً عن إثبات قدرتها على التسويق الخارجي لمنتحاتها وبدء التصدير للسوق الأوروبي، موجهاً الدعوة إلى الشركات الماليزية لضخ استثمارات في المشروعات التنموية المُختلفة على ضفاف القناة.

من جانبه، أعرب السفير داتو محمد تاريد سفيان سفير ماليزيا بالقاهرة عن تطلعه للتعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس وتبادل الخبرات المُختلفة بين الجانبين من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات المُرتبطة بالتدريب البحري والاستزراع السمكي والصناعات البحرية.

وأشار سفيان إلى اهتمام ماليزيا بمجالات العمل البحري نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز المُطل على مضيق ملقا، وامتلاكها مينائين من أكبر الموانئ المُصنفة عالميًا من حيث عدد تداول الحاويات، والخدمات اللوجيستية المُقدمة، بالإضافة إلى امتلاكها أكاديمية متخصصة في التدريب البحري.

وأكد السفير الماليزي بالقاهرة أن قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية في المجتمع الملاحي الدولي لما تحققه من وفرًا في المسافة والوقت، مُعربًا عن أمله في استقرار الأوضاع بالمنطقة وعودة الملاحة بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية.


       المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس
                 جورج صفوت

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