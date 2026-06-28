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رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: الإيرادات تقترب من 4.7 مليار دولار.. وزيادة العائدات 23% خلال العام المالي الحالي

أسامة ربيع
أسامة ربيع
محمد البدوي

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مؤشرات إيجابية في أداء القناة خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن حركة الملاحة شهدت تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات التي واجهتها منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.


وقال ربيع، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن عدد السفن المارة بالقناة ارتفع بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الحمولات بنسبة 22%، وارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 23%.


وأضاف: «نتوقع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي 4 مليارات و700 مليون دولار، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالفترة السابقة».

 زيادة معدلات العبور

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحسن بدأ تدريجيًا بعد تراجع حدة التوترات في البحر الأحمر، ما انعكس على زيادة معدلات العبور عبر القناة، مؤكدًا أن عدد السفن المارة خلال العام الحالي بلغ نحو 13 ألف سفينة.


وأوضح أن قناة السويس استعادت معدلات عبور تقترب من مستويات ما قبل الأزمة، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودة المزيد من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة.

توطين الصناعات البحرية

وفي سياق آخر، تطرق ربيع إلى جهود توطين الصناعات البحرية في مصر، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته ترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي تحولت إلى مركز متقدم لبناء الوحدات البحرية المختلفة، بما في ذلك القاطرات واليخوت وسفن الصيد.

جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا

وأكد أن الهيئة نجحت في تنفيذ تعاقدات لبناء وحدات بحرية لصالح عدد من الدول الأفريقية، من بينها جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا واليمن، في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتوسيع صادرات الصناعات البحرية المصرية.


كما كشف عن بدء تنفيذ مشروعات جديدة تتضمن تصنيع اليخوت والأتوبيسات النهرية العاملة بالكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات شحن لخدمة هذه الوحدات، بما يدعم خطط الدولة في التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.

توطين صناعة الوحدات البحرية

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، أبرزها توفير العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة الوطنية.

البحر الأحمر أسامة ربيع قناة السويس هيئة قناة السويس

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