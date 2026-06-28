قناة السويس: 23% زيادة في الإيرادات وعودة قوية للملاحة العالمية عبر المجرى الملاحي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 4 مليارات دولار، مدفوعة بعودة عدد من كبرى الخطوط الملاحية للعبور من الممر الملاحي لقناة السويس خلال الفترة الأخيرة.

أعداد السفن العابرة

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن أعداد السفن العابرة للقناة زادت بنحو 10%، بالتزامن مع ارتفاع الحمولات بنسبة 22%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في حركة الملاحة العالمية عبر القناة.

المجرى الملاحي المصري

وأكد أن تأثير إغلاق مضيق هرمز على قناة السويس كان محدودًا للغاية، موضحًا أن نسبة ما يمر منه إلى القناة لا تتجاوز 7%، وأن بعض الدول قامت بتعديل مسارات سفنها لتفاديه دون تأثير مباشر على المجرى الملاحي المصري.

اتفاق السلام في شرم الشيخ

وأشار إلى أن التأثير الأكبر على حركة الملاحة خلال الفترة الماضية كان مرتبطًا بمضيق باب المندب، إلا أن الأوضاع شهدت تحسنًا انعكس على زيادة حركة السفن عبر القناة، خاصة بعد اتفاق السلام في شرم الشيخ خلال أكتوبر الماضي.

إنشاء أسطول حديث

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير قطاع النقل البحري والصيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أسطول حديث للصيد في أعالي البحار، إلى جانب تحديث مستمر لمعدات السفن والقاطرات.

طلب متزايد من السوق الأوروبية

ونوه بوجود طلب متزايد من السوق الأوروبية على اليخوت المصرية، نظرًا لجودتها وأسعارها التنافسية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تجهيز يخت جديد من المقرر أن يرفع العلم المصري خلال العام المقبل.

وأشار إلى توجيهات رئاسية تتضمن تصنيع أتوبيسات نهرية لخدمة محافظة القاهرة، إلى جانب إنشاء وحدات نزهة نهرية لدعم السياحة والنقل النهري داخل نهر النيل.