رئيس هيئة قناة السويس: زيادة السفن المارة من القناة 10% والإيرادات تتجاوز 4.7 مليار دولار

كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن مؤشرات إيجابية في أداء القناة خلال العام المالي 2025-2026، مؤكداً أن حركة الملاحة شهدت تحسناً ملحوظاً رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على طرق التجارة البحرية خلال الفترة الماضية.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عدد السفن العابرة للقناة ارتفع بنحو 10% مقارنة بالعام المالي الماضي، فيما زادت الحمولات بنسبة 22%، وحققت الإيرادات الدولارية نمواً بنسبة 23%.

وأضاف أن الهيئة تتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 4 مليارات و700 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، بزيادة تقارب 13%، مشيراً إلى أن عدد السفن المارة بالقناة بلغ نحو 13 ألف سفينة، مع عودة تدريجية لمعدلات العبور لتقترب من مستويات ما قبل الأزمة.

وأوضح أن تحسن حركة الملاحة جاء نتيجة تراجع حدة التوترات في بعض مناطق الملاحة، ما شجع عدداً من كبرى الخطوط الملاحية على استئناف العبور عبر قناة السويس، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية لمزيد من التعافي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التأثير الأكبر على حركة الملاحة خلال الفترة الماضية كان مرتبطاً بالتطورات في مضيق باب المندب، لافتاً إلى أن الأوضاع شهدت تحسناً انعكس على زيادة أعداد السفن، خاصة بعد اتفاق السلام الذي تم في شرم الشيخ خلال أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بتوطين الصناعات البحرية، أكد رئيس هيئة قناة السويس أن ترسانة جنوب البحر الأحمر شهدت تطوراً كبيراً وتحولت إلى مركز متقدم لبناء الوحدات البحرية، بما يشمل القاطرات واليخوت وسفن الصيد، موضحاً أن الهيئة نفذت تعاقدات لبناء وحدات بحرية لصالح عدد من الدول الإفريقية، من بينها جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا واليمن.

وأضاف أن الهيئة بدأت تنفيذ مشروعات جديدة تشمل تصنيع اليخوت والأتوبيسات النهرية العاملة بالكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات شحن مخصصة لها، دعماً لتوجه الدولة نحو وسائل نقل صديقة للبيئة.

وشدد ربيع على أن توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، من بينها توفير العملة الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعة الوطنية.

ولفت إلى وجود طلب متزايد من الأسواق الأوروبية على اليخوت المصرية لما تتمتع به من جودة عالية وأسعار تنافسية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تجهيز يخت جديد تمهيداً لرفع العلم المصري عليه خلال العام المقبل.

واختتم رئيس هيئة قناة السويس تصريحاته بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أسطول حديث للصيد في أعالي البحار، إلى جانب تصنيع أتوبيسات نهرية لخدمة محافظة القاهرة، وإنشاء وحدات نزهة نهرية لدعم السياحة والنقل النهري في نهر النيل.