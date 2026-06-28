رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع قياسي في أعداد السفن والإيرادات.. وعودة الخطوط الملاحية الكبرى

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تحقيق زيادة ملحوظة في حركة الملاحة عبر القناة خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع عدد السفن العابرة بنحو 10%، بالتزامن مع زيادة الحمولات بنسبة 22%، وهو ما انعكس على نمو الإيرادات بنحو 23% لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار.

عودة كبرى الخطوط الملاحية للمرور عبر قناة السويس

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القناة تشهد عودة عدد من كبرى الخطوط الملاحية للعبور من المجرى الملاحي، في مؤشر على تحسن حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.

تغير مسارات بعض السفن

وأشار إلى أن تأثير التوترات المرتبطة بمضيق هرمز كان محدودًا على حركة القناة، نظرًا لأن نسبة العبور منه لا تتجاوز 7%، بينما كان التأثير الأكبر مرتبطًا بمضيق باب المندب، ما أدى إلى تغير مسارات بعض السفن خلال الفترة الماضية.

حركة السفن عبر قناة السويس

وأضاف أن تحسن الأوضاع وعودة الاستقرار في بعض مناطق الملاحة أسهم في زيادة حركة السفن عبر قناة السويس، خاصة بعد اتفاق السلام الذي تم في شرم الشيخ خلال أكتوبر الماضي، والذي انعكس إيجابًا على مسارات التجارة البحرية.

تحديث معدات السفن

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تطوير أسطول الصيد في أعالي البحار، إلى جانب تحديث معدات السفن والقاطرات بشكل مستمر، بما يواكب التطور العالمي في هذا المجال.

ولفت إلى وجود طلب متزايد على اليخوت المصرية من الأسواق الأوروبية؛ نظرًا لجودتها وأسعارها التنافسية، مشيرًا إلى أنه يجري تجهيز يخت جديد من المقرر أن يتم رفع العلم المصري عليه خلال العام المقبل.

تطوير حركة السياحة

واختتم بالإشارة إلى توجيهات رئاسية تتضمن تصنيع أتوبيسات نهرية لخدمة محافظة القاهرة، إلى جانب إنشاء لانشات نزهة نهرية لتطوير حركة السياحة النيلية ودعم النقل النهري داخل مصر.