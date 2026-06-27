وزير الأوقاف يترأس مناقشة رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس

ترأس الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، لجنة مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث مصطفى عطية عبد المجيد زهران، بقسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها (شعبة الدراسات الإسلامية)، بمعهد الدراسات الأفرو آسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، والتي جاءت بعنوان: «جهود عبد الرحمن واحد في الإصلاح الديني والسياسي في إندونيسيا»، وذلك بحضور وفد رفيع من جمهورية إندونيسيا، وعدد من القيادات الأكاديمية والعلمية.

وجاءت الرسالة تحت إشراف الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف - أستاذ الحديث المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فيما تشكلت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وعضوية الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف، والأستاذ الدكتور محمد لطفي صابر - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بمعهد الدراسات الأفرو آسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس.

وشهد المناقشة الدكتور ناصر سعيد مندور - رئيس جامعة قناة السويس، و الدكتور محمد سعد زغلول - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر حساني - عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، و الدكتور محمد عمارة - وكيل المعهد، والأستاذ الدكتور محمد حسين السيد حسين - مدرس التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، والشيخ عبد الخالق محمد عطيفي - مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية بالجامعة.

كما حضر المناقشة وفد من جمهورية إندونيسيا، تقدمه الأستاذ محمد زعيم الخالص - نائب سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عبد المتعال أحمد - المستشار الثقافي والتربوي بسفارة جمهورية إندونيسيا، والسيد مخلصاني جلال الدين - المستشار السياسي بالسفارة، و نور فؤاد - رئيس جمعية نهضة العلماء بالقاهرة.

وفي مستهل المناقشة، رحب الباحث بأعضاء اللجنة الموقرة والحضور الكريم، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهري على تفضله برئاسة لجنة المناقشة، كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة ولسفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة على ما قدمته من دعم علمي، وما وفرته من مصادر ومراجع علمية أسهمت في إنجاز الرسالة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بمناقشة هذه الرسالة التي تتناول شخصية وطنية وإسلامية بارزة بحجم الرئيس الإندونيسي الراحل عبد الرحمن واحد، مؤكدًا أن دراسة تجارب الإصلاح الديني والسياسي في العالم الإسلامي تمثل إضافة علمية مهمة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين لفهم التجارب الرائدة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، والاستفادة منها في دعم الفكر الوسطي وخدمة المجتمعات.

وأكد وزير الأوقاف عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وجمهورية إندونيسيا، معربًا عن اعتزازه بما يجمع الشعبين من روابط المودة والتقدير، ومستعرضًا عددًا من المواقف التي جمعته بالشخصيات الإندونيسية البارزة، وفي مقدمتها الرئيس الإندونيسي الراحل عبد الرحمن واحد، والرئيسة السابقة ميجاواتي سوكارنو بوتري، فضلًا عن مشاركته ممثلًا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الحالي برابوو سوبيانتو، مؤكدًا أن هذه المحطات تعكس عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأثناء المناقشة، وجَّه وزير الأوقاف سؤالًا إلى ممثلي السفارة الإندونيسية حول إتاحة الفرصة للباحث لدراسة اللغة الإندونيسية، فأكد مسئولو السفارة أن أبواب تعلم اللغة مفتوحة دون مقابل؛ تقديرًا لمعاليه وتشجيعًا للباحثين المصريين المهتمين بالدراسات الإندونيسية.

وعقب ذلك، دعا الوزير الباحثَ إلى الإسراع في إتقان اللغة الإندونيسية، مع تأكيد أهمية إتقان اللغة الإنجليزية، باعتبار اللغات من أهم أدوات الباحث العلمي التي تمكنه من توسيع آفاقه المعرفية، والاطلاع على المصادر والدراسات العالمية، وتعزيز قدراته البحثية.

كما أشاد وزير الأوقاف بالرسالة، مثمنًا ما تضمنته من معالجة علمية رصينة وتحليل موضوعي لجهود الرئيس عبد الرحمن واحد في الإصلاح الديني والسياسي، مؤكدًا أنها تعكس جهدًا بحثيًا جادًا يستحق التقدير، قبل أن تبدأ المناقشات العلمية التفصيلية بين أعضاء اللجنة والباحث.

وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، مشيدةً بالجهد العلمي المتميز المبذول في إعداد الرسالة، وما تضمنته من نتائج وتوصيات تسهم في إثراء الدراسات المتعلقة بالفكر الإسلامي المعاصر وتجارب الإصلاح في العالم الإسلامي.